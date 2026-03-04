Рейтинг@Mail.ru
Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море
Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море
Киев готовит подрыв трубопроводов на дне Черного моря, но это очень опасная игра. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Киев готовит подрыв трубопроводов на дне Черного моря, но это очень опасная игра. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину."По имеющимся у наших спецслужб данным, также, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", – заявил российский лидер.По его словам, Москва проинформировала по этому вопросу турецкую сторону.
Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море

Угрозы подрыва трубопроводов в Черном море являются опасной игрой Киева – Путин

21:10 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Киев готовит подрыв трубопроводов на дне Черного моря, но это очень опасная игра. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
"По имеющимся у наших спецслужб данным, также, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", – заявил российский лидер.
По его словам, Москва проинформировала по этому вопросу турецкую сторону.
"Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня", – сказал президент.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
