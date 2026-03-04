https://crimea.ria.ru/20260304/opasnaya-igra-putin-o-planakh-kieva-po-podryvu-gazovodov-v-chernom-more-1153699794.html

Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море

Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море

Киев готовит подрыв трубопроводов на дне Черного моря, но это очень опасная игра. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T21:10

2026-03-04T21:10

2026-03-04T21:10

россия

владимир путин (политик)

черное море

атаки всу

газопровод "голубой поток"

газопровод "турецкий поток"

новости

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e50001804da5753314dc83547b6127bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Киев готовит подрыв трубопроводов на дне Черного моря, но это очень опасная игра. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину."По имеющимся у наших спецслужб данным, также, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", – заявил российский лидер.По его словам, Москва проинформировала по этому вопросу турецкую сторону.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамТурция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореВенгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов

россия

черное море

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), черное море, атаки всу, газопровод "голубой поток", газопровод "турецкий поток", новости, безопасность, украина