В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека" - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

В Крыму до 1 июля построят дорогу возле Международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 1 июля построят дорогу возле Международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте правительства республики.Цена контракта составляет 26, 4 млн рублей. Согласно документу, 1,2 млн из указанной суммы направят на проектирование остальные средства – на стройку. Работы должны быть проведены до 1 июля 2026 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог, сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом годуМасштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в средуВ Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог

