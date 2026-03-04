Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-do-leta-postroyat-dorogu-vozle-arteka-1153692582.html
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
В Крыму до 1 июля построят дорогу возле Международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T20:51
2026-03-04T20:51
крым
новости крыма
мдц "артек"
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
большая ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17cc6702e0d1e60792d2c89160d241fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 1 июля построят дорогу возле Международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте правительства республики.Цена контракта составляет 26, 4 млн рублей. Согласно документу, 1,2 млн из указанной суммы направят на проектирование остальные средства – на стройку. Работы должны быть проведены до 1 июля 2026 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог, сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом годуМасштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в средуВ Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
крым
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1cfcf936536c8680465b67fafb348631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мдц "артек", сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, большая ялта
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

В Крыму до 1 июля 2026 года построят дорогу возле детского центра "Артек"

20:51 04.03.2026
 
© РИА Новости КрымРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 1 июля построят дорогу возле Международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте правительства республики.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "РНД-Проект" единственным подрядчиком по госконтракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства "Строительство автодороги для обеспечения транспортной доступности земельного участка от границы объекта: "Строительство автомобильной дороги в объезд МДЦ "Артек", – сказано в сообщении.
Цена контракта составляет 26, 4 млн рублей. Согласно документу, 1,2 млн из указанной суммы направят на проектирование остальные средства – на стройку. Работы должны быть проведены до 1 июля 2026 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог, сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
 
КрымНовости КрымаМДЦ "Артек"Сергей АксеновРемонт и строительство дорог в КрымуБольшая Ялта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
21:45Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
21:32В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
21:15Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
21:10Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море
20:58Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников
20:51Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
20:51В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
20:47Морской транспорт в Севастополе остановили
20:40Дело Бальбека рассмотрит суд Симферополя
20:38В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
20:26Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
20:03Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления
19:41Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
19:37Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
Лента новостейМолния