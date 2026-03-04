В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
В Симферополе закрыли порядка 20 "наливаек" после рейда минпромторга Крыма
В супермаркете
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе закрыты порядка 20 таких заведений. Об этом на пресс-конференции рассказал глава профильного ведомства Анушаван Агаджанян, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Министерство промышленной политики Республики Крым регулярно проводит мониторинг соблюдения вступившего в силу закона об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Объектам общепита запрещено продавать алкогольные напитки после 20:00 и до 10 утра.
"В ряде городов Крыма были приняты меры по ужесточению режима работы так называемых "наливаек". Отмечу, что на территории Республики Крым, именно в Симферополе, порядка 20 таких "предприятий" закрылись", - сказал Агаджанян.
Один из предпринимателей, который стал "злостным нарушителем", лишился лицензии, добавил министр.
В целом, количество жалоб на так называемые "наливайки" уменьшилось, фактов нарушения тишины и покоя из-за подобных заведений также стало меньше, подытожил он.
25 июня 2024 года в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам, регионы могут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 1 апреля 2024. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
