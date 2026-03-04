Рейтинг@Mail.ru
В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-zakryli-poryadka-20-nalivaek-1153690322.html
В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
В ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе закрыты порядка 20 таких заведений. Об этом на... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе закрыты порядка 20 таких заведений. Об этом на пресс-конференции рассказал глава профильного ведомства Анушаван Агаджанян, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Министерство промышленной политики Республики Крым регулярно проводит мониторинг соблюдения вступившего в силу закона об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Объектам общепита запрещено продавать алкогольные напитки после 20:00 и до 10 утра.Один из предпринимателей, который стал "злостным нарушителем", лишился лицензии, добавил министр.В целом, количество жалоб на так называемые "наливайки" уменьшилось, фактов нарушения тишины и покоя из-за подобных заведений также стало меньше, подытожил он.25 июня 2024 года в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам, регионы могут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 1 апреля 2024. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 мартаПутин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"Закон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле
В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе закрыты порядка 20 таких заведений. Об этом на пресс-конференции рассказал глава профильного ведомства Анушаван Агаджанян, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Министерство промышленной политики Республики Крым регулярно проводит мониторинг соблюдения вступившего в силу закона об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Объектам общепита запрещено продавать алкогольные напитки после 20:00 и до 10 утра.
"В ряде городов Крыма были приняты меры по ужесточению режима работы так называемых "наливаек". Отмечу, что на территории Республики Крым, именно в Симферополе, порядка 20 таких "предприятий" закрылись", - сказал Агаджанян.
Один из предпринимателей, который стал "злостным нарушителем", лишился лицензии, добавил министр.
В целом, количество жалоб на так называемые "наливайки" уменьшилось, фактов нарушения тишины и покоя из-за подобных заведений также стало меньше, подытожил он.
25 июня 2024 года в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам, регионы могут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 1 апреля 2024. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
