Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
2026-03-04T21:45
2026-03-04T21:45
2026-03-04T21:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.По его данным, за последние пять лет общее количество медалей увеличилось практически в два раза. Всего в школьных олимпиадах по разным предметам участвуют до 8 млн школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России победила на международной олимпиаде по астрономии12 лет обучения в школе – что говорят в МинпросвещенияЧто ждет учеников и учителей в новом учебном году
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
