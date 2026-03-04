Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T21:45
2026-03-04T21:45
сергей кравцов
образование в россии
школа
новости
россия
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.По его данным, за последние пять лет общее количество медалей увеличилось практически в два раза. Всего в школьных олимпиадах по разным предметам участвуют до 8 млн школьников.
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам

Россия в тройке мировых лидеров по международным школьным олимпиадам – Кравцов

© РИА Новости . Татьяна Коробейник / Перейти в фотобанкМеждународная олимпиада по математике. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Россия в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам и занимает уверенное первое место среди европейских стран, обогнав такие страны, как Великобритания, Франция, Германия и другие страны. В прошлом году, в двадцать пятом году наши ребята на международных олимпиадах завоевали 44 медали из 4, в том числе 33 золотых медали", – проинформировал Кравцов.

По его данным, за последние пять лет общее количество медалей увеличилось практически в два раза. Всего в школьных олимпиадах по разным предметам участвуют до 8 млн школьников.
