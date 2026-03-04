В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-molodym-zavodchanam-budut-platit-do-300-tysyach-rubley-1153686098.html

В Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300... РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян, уточнив, что вопрос находится в проработке.Также он уточнил, что подъемные средства предусмотрены для молодых специалистов, которые идут гарантированно работать на промышленные предприятия региона."Кроме того, инициировано включение работников организации оборонно-промышленного комплекса в перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидий для приобретения жилья", - обозначил глава ведомства.Соответствующее решение было поддержано главой Крыма Сергеем Аксеновым для улучшения жилищных условий сотрудников предприятий ОПК, добавил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли также будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет, заявила ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеБольше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму

