В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-molodym-zavodchanam-budut-platit-do-300-tysyach-rubley-1153686098.html
В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
В Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T20:38
2026-03-04T20:38
анушаван агаджанян
минпром крыма
минпромполитики крыма
производство в крыму
промышленность в крыму
кадры
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян, уточнив, что вопрос находится в проработке.Также он уточнил, что подъемные средства предусмотрены для молодых специалистов, которые идут гарантированно работать на промышленные предприятия региона."Кроме того, инициировано включение работников организации оборонно-промышленного комплекса в перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидий для приобретения жилья", - обозначил глава ведомства.Соответствующее решение было поддержано главой Крыма Сергеем Аксеновым для улучшения жилищных условий сотрудников предприятий ОПК, добавил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли также будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет, заявила ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
крым
Новости
анушаван агаджанян, минпром крыма, минпромполитики крыма, производство в крыму, промышленность в крыму, кадры, новости крыма, крым
В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей

В Крыму молодежь на промпредприятиях будет получать единоразово 200-300 тысяч рублей

20:38 04.03.2026
 
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
Производство крымской косметики - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян, уточнив, что вопрос находится в проработке.
"Мы прорабатываем вопрос внедрения в этом году новой меры поддержки - единовременной выплаты для молодых специалистов, получивших высшее или среднее профессиональное образование по приоритетным направлениям подготовки промышленного сектора и трудоустроившихся на промышленные предприятия Крыма. Планируем (выплачивать - ред.) от 200 до 300 тысяч рублей. Проект еще обсуждается, проводится соответствующий анализ", - сообщил Агаджанян.
Также он уточнил, что подъемные средства предусмотрены для молодых специалистов, которые идут гарантированно работать на промышленные предприятия региона.
"Кроме того, инициировано включение работников организации оборонно-промышленного комплекса в перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидий для приобретения жилья", - обозначил глава ведомства.
Соответствующее решение было поддержано главой Крыма Сергеем Аксеновым для улучшения жилищных условий сотрудников предприятий ОПК, добавил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике молодые специалисты аграрных профессий также получают единовременные выплаты 250 тысяч рублей и гарантированную работу на три года. В Севастополе молодым специалистом сельскохозяйственной отрасли также будут выплачивать до 250 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки. Главное условие – устроиться на работу по профессии после окончания профильного учебного заведения в течение трех лет, заявила ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
