Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/novaya-ataka-na-krym-pvo-sbila-29-bespilotnikov-1153699547.html
Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников
Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.В первой половине дня российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В ночь на среду над Крымом была отражена атака украинских дронов – за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили еще 29 беспилотников -- Минобороны

20:58 04.03.2026 (обновлено: 21:03 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.
В первой половине дня российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В ночь на среду над Крымом была отражена атака украинских дронов – за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
