Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников

Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T20:58

2026-03-04T20:58

2026-03-04T21:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.В первой половине дня российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В ночь на среду над Крымом была отражена атака украинских дронов – за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

