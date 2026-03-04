https://crimea.ria.ru/20260304/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1153700674.html
В Севастополе восстановили движение морского транспорта
В Севастополе спустя два часа возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя два часа возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе был закрыт в 20.45. Причины приостановки морского сообщения не уточнялись.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
