В Севастополе ПВО отражает воздушный налет

Над территорией Севастополя работают силы противовоздушной обороны армии России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T22:53
2026-03-04T22:53
2026-03-04T23:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя работают силы противовоздушной обороны армии России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.
22:53 04.03.2026 (обновлено: 23:31 04.03.2026)