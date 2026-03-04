Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ПВО отражает воздушный налет - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/v-sevastopole-pvo-otrazhaet-vozdushnyy-nalet-1153701124.html
В Севастополе ПВО отражает воздушный налет
В Севастополе ПВО отражает воздушный налет - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Севастополе ПВО отражает воздушный налет
Над территорией Севастополя работают силы противовоздушной обороны армии России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T22:53
2026-03-04T23:31
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
пво
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя работают силы противовоздушной обороны армии России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейУкраинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
https://crimea.ria.ru/20260304/nad-sevastopolem-sbity-pyat-vozdushnykh-tseley---razvozhaev-1153701464.html
https://crimea.ria.ru/20260304/48-dronov-za-tri-chasa-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionaimi-rossii-1153701329.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво
В Севастополе ПВО отражает воздушный налет

В Севастополе ПВО отражает воздушный налет - Развожаев

22:53 04.03.2026 (обновлено: 23:31 04.03.2026)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя работают силы противовоздушной обороны армии России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - написал он в своем ТГ-канале.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вчера, 23:27
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Работа ПВО в Крыму
Вчера, 23:23
48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяПВОНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
23:27Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
23:2348 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России
22:53В Севастополе ПВО отражает воздушный налет
22:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:44Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день
22:32Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
22:26В Севастополе восстановили движение морского транспорта
22:01В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
21:45Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
21:32В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
21:15Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
21:10Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море
20:58Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников
20:51Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
20:51В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
20:47Морской транспорт в Севастополе остановили
20:40Дело Бальбека рассмотрит суд Симферополя
20:38В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
Лента новостейМолния