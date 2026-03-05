Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будут определять быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152242888_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_46001b695105438cc707963272a4fd8f.jpg
крым
симферополь
севастополь
евпатория
ялта
алушта
судак
феодосия
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия
Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будут определять быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Ночью 0…+5, в горах -1…-5; днем +8…+13, в горах +2…+7", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9 +11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5, днем потеплеет до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
