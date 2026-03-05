Погода в Крыму в четверг

https://crimea.ria.ru/20260305/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153689411.html
В четверг погоду в Крыму будут определять быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будут определять быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9 +11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5, днем потеплеет до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будут определять быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Ночью 0…+5, в горах -1…-5; днем +8…+13, в горах +2…+7", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9 +11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5, днем потеплеет до +11 градусов.
