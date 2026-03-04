Рейтинг@Mail.ru
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции. РИА Новости Крым, 04.03.2026
дтп
подмосковье
происшествия
дети
новости
полиция
московская область
трасса м-4 "дон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции.Авария произошла в Домодедово в среду около 16:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, добавили в полиции.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции.
Авария произошла в Домодедово в среду около 16:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки — женщина 1981 года рождения, а также мальчик 2024 года рождения. Они госпитализированы. Впоследствии ребенок скончался", - сказано в сообщении.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, добавили в полиции.
