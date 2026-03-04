https://crimea.ria.ru/20260304/dvukhletniy-rebenok-pogib-v-dtp-s-pogruzchikom-na-trasse-m-4-don-1153699956.html

Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"

Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции. РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции.Авария произошла в Домодедово в среду около 16:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, добавили в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

