https://crimea.ria.ru/20260304/dvukhletniy-rebenok-pogib-v-dtp-s-pogruzchikom-na-trasse-m-4-don-1153699956.html
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T21:15
2026-03-04T21:15
2026-03-04T21:15
дтп
подмосковье
происшествия
дети
новости
полиция
московская область
трасса м-4 "дон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153699432_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1b892a404120d8e5ca8589bd1b0a96fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщили в Подмосковной полиции.Авария произошла в Домодедово в среду около 16:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, добавили в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153699432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d49c4975c43dfc6659a7a9d134d7171.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, подмосковье, происшествия, дети, новости, полиция, московская область, трасса м-4 "дон"
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
На трассе М-4 "Дон" при столкновении легковушки и погрузчика погиб двухлетний ребенок