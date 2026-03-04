Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T22:32
2026-03-04T22:35
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Ранее в среду рейд закрывали в 20.45.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
Новости
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер

В Севастополе снова закрыли рейд

22:32 04.03.2026 (обновлено: 22:35 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Ранее в среду рейд закрывали в 20.45.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния