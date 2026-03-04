https://crimea.ria.ru/20260304/reyd-v-sevastopole-snova-zakryt-1153700840.html
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Ранее в среду рейд закрывали в 20.45.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
В Севастополе снова закрыли рейд
22:32 04.03.2026 (обновлено: 22:35 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Ранее в среду рейд закрывали
в 20.45.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
