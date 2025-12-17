https://crimea.ria.ru/20251217/brifing-predsedatelya-schetnoy-palaty-respubliki-krym-sergeya-dodonova-1151602071.html

Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея Додонова

Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея Додонова

РИА Новости Крым, 12.12.2025

Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея Додонова

РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря - 11.00. Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея ДОДОНОВА.В ходе мероприятия будут подведены итоги работы ведомства в 2025 году, отмечены основные направления деятельности, изменения в законодательстве, намечены планы на будущее.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

