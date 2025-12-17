https://crimea.ria.ru/20251217/brifing-predsedatelya-schetnoy-palaty-respubliki-krym-sergeya-dodonova-1151602071.html
РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-17T11:00
2025-12-17T11:00
2025-12-12T11:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря - 11.00. Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея ДОДОНОВА.В ходе мероприятия будут подведены итоги работы ведомства в 2025 году, отмечены основные направления деятельности, изменения в законодательстве, намечены планы на будущее.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря - 11.00. Брифинг председателя Счетной палаты Республики Крым Сергея ДОДОНОВА.
В ходе мероприятия будут подведены итоги работы ведомства в 2025 году, отмечены основные направления деятельности, изменения в законодательстве, намечены планы на будущее.
Какие основные мероприятия были проведены по предупреждению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере и насколько они эффективны? Что изменилось в соответствующем законодательстве и какие нововведения стоит ожидать в 2026 году? Как проводится мониторинг деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым? Как Счетная палата взаимодействует с другими государственными органами и общественными организациями?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
