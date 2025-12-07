Рейтинг@Mail.ru
Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну" - РИА Новости Крым, 07.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251207/semki-seriala-v-simferopole--kinoshniki-vossozdayut-krymskuyu-vesnu-1151467599.html
Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"
Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну" - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"
В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы". Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T14:41
2025-12-07T14:41
видео
кино
симферополь
крымская весна
история
новости крыма
крым
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151467699_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_23be6bcc21be91cbadc65306fcfddcbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы". Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. Авторы, в том числе, повествуют о крымских событиях 2014 года.Прямо сейчас в столице республики проходят съемки сцены о событиях 26 февраля, когда у стен Верховного совета Крыма состоялся митинг, ставший точкой невозврата полуострова на Украину.Тогда под стенами парламента произошли столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.К этому времени съемки сериала "Спецы" достигли экватора, завершить их планируют весной 2026 года. Чтобы рассказать о том, как работают киношники, на съемочной площадке побывали корреспонденты РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html
симферополь
крым
видео, кино, симферополь, крымская весна, история, новости крыма, крым, память
Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"

В Симферополе продолжаются съемки эпизодов сериала "Спецы" о событиях "Крымской весны"

14:41 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы". Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. Авторы, в том числе, повествуют о крымских событиях 2014 года.
Прямо сейчас в столице республики проходят съемки сцены о событиях 26 февраля, когда у стен Верховного совета Крыма состоялся митинг, ставший точкой невозврата полуострова на Украину.
Тогда под стенами парламента произошли столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.
К этому времени съемки сериала "Спецы" достигли экватора, завершить их планируют весной 2026 года. Чтобы рассказать о том, как работают киношники, на съемочной площадке побывали корреспонденты РИА Новости Крым.
Празднование присоединения Крыма к России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
18 марта, 07:10
11 лет Крымской весне: как это было
 
ВидеоКиноСимферопольКрымская веснаИсторияНовости КрымаКрымПамять
 
