Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"

Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну" - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"

В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы". Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе... РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы". Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. Авторы, в том числе, повествуют о крымских событиях 2014 года.Прямо сейчас в столице республики проходят съемки сцены о событиях 26 февраля, когда у стен Верховного совета Крыма состоялся митинг, ставший точкой невозврата полуострова на Украину.Тогда под стенами парламента произошли столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.К этому времени съемки сериала "Спецы" достигли экватора, завершить их планируют весной 2026 года. Чтобы рассказать о том, как работают киношники, на съемочной площадке побывали корреспонденты РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

2025

Новости

