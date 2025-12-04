Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 04.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1151349340.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:26
2025-12-04T13:26
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
крым
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Новости
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

13:26 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольКрымСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
