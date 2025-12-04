https://crimea.ria.ru/20251204/idet-aziatskiy-tsiklon-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1151385888.html

Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +9 до +13.

