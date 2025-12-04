Рейтинг@Mail.ru
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T00:01
2025-12-04T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a146edb3139c88eed8a980a11e16ba53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 04.12.2025
 
© РИА Новости КрымКрымская осень
Крымская осень - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+14, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
