Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T00:01
2025-12-04T00:01
2025-12-04T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Идет Азиатский циклон: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+14, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
