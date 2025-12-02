https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1151338543.html

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 02.12.2025

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T09:03

2025-12-02T09:03

2025-12-02T09:12

крым

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897375_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7dc5c9af744481f57dba9a7d9582e8fd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОСНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма