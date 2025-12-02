В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1151338543.html
2025-12-02T09:03
2025-12-02T09:03
2025-12-02T09:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.
09:03 02.12.2025 (обновлено: 09:12 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 2 декабря в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается сильный дождь", – сказано в сообщении.
Спасатели напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут дожди
, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.
