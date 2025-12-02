Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1151338543.html
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T09:03
2025-12-02T09:12
крым
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897375_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7dc5c9af744481f57dba9a7d9582e8fd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОСНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897375_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9260527647824e26bee49e37c4f5824f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

В Крыму во вторник ожидаются сильные дожди – объявлено экстренное штормовое предупреждение

09:03 02.12.2025 (обновлено: 09:12 02.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 2 декабря в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается сильный дождь", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
 
КрымШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
09:33Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
09:28Зеленскому приказали уйти на этой неделе
09:03В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
08:39Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
08:10Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
08:00Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
07:42Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты
07:32В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара
07:16Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
06:38Лучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
06:08Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
06:01Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов
00:01Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
22:55Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
22:47На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
22:30Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
22:17Красноармейск и Волчанск освобождены
22:03В Севастополе всю ночь будут стрелять
Лента новостейМолния