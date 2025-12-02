https://crimea.ria.ru/20251202/nochyu-temperatura-vozdukha-opustitsya-do-nulya-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1151309084.html

Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в...

2025-12-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут +7...+9, днем от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251130/start-zimy-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1151271148.html

