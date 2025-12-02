https://crimea.ria.ru/20251202/nochyu-temperatura-vozdukha-opustitsya-do-nulya-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1151309084.html
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T00:01
2025-12-02T00:01
2025-12-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:456:2829:2047_1920x0_80_0_0_17dd38b69b28deef9be2f8dfcb7ba854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут +7...+9, днем от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251130/start-zimy-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1151271148.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5702b62d3b9ba96a07a7c72c5a4e664c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник местами пройдут небольшие дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+9 градусов, в горах 0…+2, днем +10…+14 градусов, в горах +3…+8", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут +7...+9, днем от +10 до +14 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.