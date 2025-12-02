Рейтинг@Mail.ru
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут +7...+9, днем от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник местами пройдут небольшие дожди

00:01 02.12.2025
 
Зима в Крыму
Зима в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник под влиянием Балканского циклона еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+9 градусов, в горах 0…+2, днем +10…+14 градусов, в горах +3…+8", – сказано в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут +7...+9, днем от +10 до +14 градусов.
