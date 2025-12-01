https://crimea.ria.ru/20251201/stareyshaya-zhitelnitsa-rossii-umerla-na-114-godu-zhizni-1151325780.html
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T16:25
2025-12-01T16:25
2025-12-01T16:58
новости
ярославская область
долгожители
утраты
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151325883_0:43:827:508_1920x0_80_0_0_39657abc4d369ad12e37378a0cf11173.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.Примечательно, что сама Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но в метрических книгах фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года. Женщина не дожила до своего 115 юбилея несколько дней, но вошла в пятерку старейших людей планеты.Он также рассказал о трудовом пути Клавдии Михайловны. Она начала работать в 15 лет на фабрике "Красный перевал" и прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Как рассказал глава региона, эта женщина – не просто рекордсмен, а живая история. Та, кто сумел прожить больше века и сохранить ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни."Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память", – написал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ярославская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151325883_0:21:827:641_1920x0_80_0_0_1a034e6cbc11d5feafc084783e156b80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ярославская область, долгожители, утраты, михаил евраев
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
На 115 году жизни умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
16:25 01.12.2025 (обновлено: 16:58 01.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.
Примечательно, что сама Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но в метрических книгах фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года. Женщина не дожила до своего 115 юбилея несколько дней, но вошла в пятерку старейших людей планеты.
"Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы", – отметил губернатор.
Он также рассказал о трудовом пути Клавдии Михайловны. Она начала работать в 15 лет на фабрике "Красный перевал" и прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Как рассказал глава региона, эта женщина – не просто рекордсмен, а живая история. Та, кто сумел прожить больше века и сохранить ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни.
"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память", – написал губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.