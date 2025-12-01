Рейтинг@Mail.ru
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.Примечательно, что сама Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но в метрических книгах фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года. Женщина не дожила до своего 115 юбилея несколько дней, но вошла в пятерку старейших людей планеты.Он также рассказал о трудовом пути Клавдии Михайловны. Она начала работать в 15 лет на фабрике "Красный перевал" и прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Как рассказал глава региона, эта женщина – не просто рекордсмен, а живая история. Та, кто сумел прожить больше века и сохранить ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни."Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память", – написал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни

© Губернатор Ярославской областиКлавдия Гадючкина
Клавдия Гадючкина
© Губернатор Ярославской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.
Примечательно, что сама Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но в метрических книгах фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года. Женщина не дожила до своего 115 юбилея несколько дней, но вошла в пятерку старейших людей планеты.

"Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы", – отметил губернатор.

Он также рассказал о трудовом пути Клавдии Михайловны. Она начала работать в 15 лет на фабрике "Красный перевал" и прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Как рассказал глава региона, эта женщина – не просто рекордсмен, а живая история. Та, кто сумел прожить больше века и сохранить ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни.
"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память", – написал губернатор.
Лента новостейМолния