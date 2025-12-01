https://crimea.ria.ru/20251201/stareyshaya-zhitelnitsa-rossii-umerla-na-114-godu-zhizni-1151325780.html

Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни

Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни

В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России ушла из жизни старейшая жительница страны – Клавдия Гадючкина из Ярославской области. Ей было 114 лет, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.Примечательно, что сама Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но в метрических книгах фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года. Женщина не дожила до своего 115 юбилея несколько дней, но вошла в пятерку старейших людей планеты.Он также рассказал о трудовом пути Клавдии Михайловны. Она начала работать в 15 лет на фабрике "Красный перевал" и прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Как рассказал глава региона, эта женщина – не просто рекордсмен, а живая история. Та, кто сумел прожить больше века и сохранить ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни."Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память", – написал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

