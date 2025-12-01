https://crimea.ria.ru/20251201/novosti-svo-ukraina-za-sutki-vnov-poteryala-bolee-tysyachi-boevikov-1151315921.html

Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков

Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков

Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО. Потери вооруженных формирований РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T12:49

2025-12-01T12:49

2025-12-01T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили более 1400 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах Волчанска. Украинская армия потеряла 210 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое ДНР, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 210 солдат, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, разгромив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР. За сутки на данном направлении уничтожены до 480 военнослужащих ВСУ, три боевые бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбиты подразделения ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Украинская армия потеряла 210 боевиков, две бронемашины, 12 автомобилей и склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удары по противнику в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 75 боевиков, девять автомобилей и склад материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

