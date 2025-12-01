Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/novosti-svo-ukraina-za-sutki-vnov-poteryala-bolee-tysyachi-boevikov-1151315921.html
Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО. Потери вооруженных формирований РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T12:49
2025-12-01T13:04
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151316035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8df8b01580e11e1b6776e42f7b4b485.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили более 1400 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах Волчанска. Украинская армия потеряла 210 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое ДНР, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 210 солдат, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, разгромив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР. За сутки на данном направлении уничтожены до 480 военнослужащих ВСУ, три боевые бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбиты подразделения ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Украинская армия потеряла 210 боевиков, две бронемашины, 12 автомобилей и склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удары по противнику в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 75 боевиков, девять автомобилей и склад материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151316035_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_e49dc8298b29d572f26fae5792c74884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков

ВСУ за сутки потеряли более 1400 боевиков в зоне спецоперации – Минобороны

12:49 01.12.2025 (обновлено: 13:04 01.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили более 1400 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах Волчанска. Украинская армия потеряла 210 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое ДНР, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 210 солдат, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 1 декабря 2025 годаСводка Минобороны РФ на 1 декабря 2025 года
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, разгромив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР. За сутки на данном направлении уничтожены до 480 военнослужащих ВСУ, три боевые бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбиты подразделения ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Украинская армия потеряла 210 боевиков, две бронемашины, 12 автомобилей и склад материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удары по противнику в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 75 боевиков, девять автомобилей и склад материальных средств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
14:07В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
13:58Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
13:50ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году
13:45Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
13:40Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
13:22В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
13:15Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
13:01Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции
12:49Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
12:39Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
12:27Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
12:15За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
12:09Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
12:02Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
11:47Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
Лента новостейМолния