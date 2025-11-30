Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Севастополе второй раз остановили катера и паромы
В Севастополе второй раз остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Севастополе второй раз остановили катера и паромы
В Севастополе второй раз остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T20:55
2025-11-30T20:55
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
20:55 30.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Полегенько
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
