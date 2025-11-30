https://crimea.ria.ru/20251130/v-sevastopole-vtoroy-raz-ostanovili-katera-i-paromy-1151307379.html
В Севастополе второй раз остановили катера и паромы
2025-11-30T20:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
