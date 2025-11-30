https://crimea.ria.ru/20251130/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-teryat-lyudey-i-tekhniku-tysyachami-1151300475.html

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

За последние сутки Украина потеряла больше тысячи военнослужащих, уничтожено десятки единиц бронетехники и артиллерии, а также сбито 230 беспилотных летательных

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. За последние сутки Украина потеряла больше тысячи военнослужащих, уничтожено десятки единиц бронетехники и артиллерии, а также сбито 230 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Садки, Павловка, Хотень, Храповщина и в городе Сумы. Сообщается о поражении украинских сил в районах Митрофановки, Вильчи, Плоского и Волчанска на Харьковском направлении. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли свыше 110 военнослужащих и несколько автомобилей.Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение на линии боев в районах Моначиновка, Самборовка, Богуславка, Кучеровка, Куриловка, Купянск-Узловой и Подолы Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ понесли потери до 220 военнослужащих, уничтожена пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Силы войск "Южной" заняли новые выгодные рубежи. В районах Славянска, Константиновки, Степановки и Северска в ДНР уничтожены бронированная техника, автомобили, артиллерийские орудия и склад материальных средств. Потери ВСУ составили до 50 человек.Группировка войск "Центр" сообщает о поражении украинских сил в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Российские подразделения продвинулись в Красноармейске, заняв территорию в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное. Отмечено, что штурмовые группы вошли в Гришино и отразили десять атак украинских формирований. Уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ. Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Общие потери украинских сил в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 450 человек, а также техника и артиллерийское орудие.Военные подразделения "Восток"продолжают продвижение в обороне противника на запорожском направлении. ВСУ потеряли до 160 военных, автомобили и склад материальных средств.Группировка войск "Днепр" в районах Степногорска, Кирово и Садового уничтожили автомобили, склад материальных средств и до 40 украинских военнослужащих.Системами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 230 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

