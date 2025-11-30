https://crimea.ria.ru/20251130/chislo-pogibshikh-pri-pozhare-v-zhilom-komplekse-v-gonkonge-vozroslo-do-146-1151299714.html

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146

2025-11-30T12:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 146, сообщила в воскресенье полиция города.Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

