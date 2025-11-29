https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-vtoroy-raz-za-den-1151285963.html
В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день
В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту второй раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T12:56
2025-11-29T12:56
2025-11-29T13:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту второй раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:56 29.11.2025 (обновлено: 13:00 29.11.2025)