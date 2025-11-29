https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-vtoroy-raz-za-den-1151285963.html

В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день

В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день - РИА Новости Крым, 29.11.2025

В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день

В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту второй раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T12:56

2025-11-29T12:56

2025-11-29T13:00

севастополь

паромы и катера в севастополе

северная сторона

новости севастополя

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту второй раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости севастополя, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя