https://crimea.ria.ru/20251129/trekhdnevnyy-traur-po-pogibshim-v-zhutkom-pozhare-obyavlen-v-gonkonge-1151280818.html

Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге

Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге

Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T09:25

2025-11-29T09:25

2025-11-29T09:25

пожар

гонконг

траур

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151239835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2af24bd890f091606858070307a3a43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур продлится до 1 декабря, сообщает гонконгская администрация.Пожар охватил 26 ноября высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий. По последней информации, в результате пожара погибли 128 человек.Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга, в субботу глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами и государственными служащими почтили память погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court тремя минутами молчания.Отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.Ранее правительственные сайты Гонконга сменили цветовую гамму на черно-белую в знак скорби.Пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявляла РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

гонконг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крупный пожар в небоскребах Гонконга Крупный пожар в небоскребах Гонконга 2025-11-29T09:25 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, гонконг, траур, в мире, новости