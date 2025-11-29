https://crimea.ria.ru/20251129/trekhdnevnyy-traur-po-pogibshim-v-zhutkom-pozhare-obyavlen-v-gonkonge-1151280818.html
Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге
Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур продлится до 1 декабря, сообщает гонконгская администрация.Пожар охватил 26 ноября высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий. По последней информации, в результате пожара погибли 128 человек.Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга, в субботу глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами и государственными служащими почтили память погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court тремя минутами молчания.Отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.Ранее правительственные сайты Гонконга сменили цветовую гамму на черно-белую в знак скорби.Пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявляла РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
