Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
У Крымского моста к вечеру субботы выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T18:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботы выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 18:00.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
