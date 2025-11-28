Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/v-krymu-vveli-shtrafy-za-publikatsiyu-foto-i-video-raboty-pvo-1151249174.html
В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО
В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО
В Крыму введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T12:56
2025-11-28T12:56
крым
закон и право
государственный совет рк (госсовет)
штрафы
пво
новости крыма
новости сво
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в окончательном чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости Крым. "Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Закон разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе. 18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576073448eb9561a3d6df23fc2a8b350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, закон и право, государственный совет рк (госсовет), штрафы, пво, новости крыма, новости сво, владимир константинов
В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО

В Крыму граждан будут штрафовать на 3-5 тысяч за публикации фото и видео работы ПВО

12:56 28.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в окончательном чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Согласно документу, штрафы составят: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Закон разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе.
18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЗакон и правоГосударственный совет РК (Госсовет)ШтрафыПВОНовости КрымаНовости СВОВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
14:41Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
14:17Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
14:13В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
14:09Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
13:52Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
13:45ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
13:36Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
13:32Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы
13:20В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов
13:14В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел
13:08Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ
12:56В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО
12:55Бюджет Крыма на 2026 год принят
12:42Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
12:21Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
11:55Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире
11:44США передали России основные параметры мирного плана по Украине
11:34Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
11:18Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Лента новостейМолния