В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в окончательном чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости Крым. "Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Закон разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе. 18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

