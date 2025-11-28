Рейтинг@Mail.ru
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран" - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран" - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
Помощник президента России Владимир Мединский в саркастической форме прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что за последние сто лет... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский в саркастической форме прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что за последние сто лет Россия якобы "напала более чем на 19 стран, и на некоторые – три-четыре раза". В своем Telegram-канале он опубликовал шуточный исторический экскурс и предложил провести для нее персональный ликбез.Помощник президента России привел следующие примеры "российского вероломства":- 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре.- 1914. Нападение на Германию в западных губерниях Российской Империи.- 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири.- 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом.- 1941. Вершина вероломства: нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой.Мединский также вспомнил о событиях XIX и XVIII веков:- 1854. Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском- 1812. Угрожала французскому суверенитету под Бородино- 1709. Агрессия против Швеции под Полтавой"Понимаем, Эстония – маленькая страна, поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, в этом осколке СССР уже было непросто", - добавил помощник российского лидера.Он также выразил готовность "при случае провести персональный ликбез по истории" для Каллас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
эстония
Новости
владимир мединский, история, кая каллас, эстония, новости
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"

Мединский преподал Кае Каллас урок истории после ее слов о "нападении России на 19 стран"

17:02 28.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Светозарский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Алексей Светозарский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский в саркастической форме прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что за последние сто лет Россия якобы "напала более чем на 19 стран, и на некоторые – три-четыре раза". В своем Telegram-канале он опубликовал шуточный исторический экскурс и предложил провести для нее персональный ликбез.
"Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории", – иронизирует Мединский.
Помощник президента России привел следующие примеры "российского вероломства":
- 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре.
- 1914. Нападение на Германию в западных губерниях Российской Империи.
- 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири.
- 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом.
- 1941. Вершина вероломства: нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой.
Мединский также вспомнил о событиях XIX и XVIII веков:
- 1854. Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском
- 1812. Угрожала французскому суверенитету под Бородино
- 1709. Агрессия против Швеции под Полтавой
"Понимаем, Эстония – маленькая страна, поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, в этом осколке СССР уже было непросто", - добавил помощник российского лидера.
Он также выразил готовность "при случае провести персональный ликбез по истории" для Каллас.
