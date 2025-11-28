Рейтинг@Mail.ru
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
Главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
2025-11-28T13:36
2025-11-28T13:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, коррупция – это предательство людей и государства, и "подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания". Руководитель региона поблагодарил сотрудников МВД за скоординированную и слаженную работу и в целом отметил высокий уровень профессионализма всего силового блока республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:36 28.11.2025 (обновлено: 13:43 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, коррупция – это предательство людей и государства, и "подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания".
Руководитель региона поблагодарил сотрудников МВД за скоординированную и слаженную работу и в целом отметил высокий уровень профессионализма всего силового блока республики.
