https://crimea.ria.ru/20251128/glava-sakskogo-rayona-kryma-zaderzhan-za-vzyatku---aksenov-1151252880.html
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
Главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T13:36
2025-11-28T13:36
2025-11-28T13:43
сергей аксенов
крым
новости крыма
происшествия
взятка
сакский район
владислав хаджиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151252989_0:23:640:383_1920x0_80_0_0_2a9f486852cd91080f2bfa19572f34d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, коррупция – это предательство людей и государства, и "подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания". Руководитель региона поблагодарил сотрудников МВД за скоординированную и слаженную работу и в целом отметил высокий уровень профессионализма всего силового блока республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251128/byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-prigovorili-k-95-godam-1151246376.html
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151252989_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4c8b214778f9d5a8dc76d66f69922e38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, происшествия, взятка, сакский район, владислав хаджиев
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
Глава Сакского района Крыма задержан за взятку в 2 млн - Аксенов
13:36 28.11.2025 (обновлено: 13:43 28.11.2025)