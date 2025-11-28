Рейтинг@Mail.ru
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/chinovniki-otvetyat-za-sryv-uborki-v-gorodakh-kryma-1151275802.html
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T18:49
2025-11-28T18:49
крым
юрий гоцанюк
городская среда
штрафы
общество
керчь
бахчисарай
красноперекопск
белогорск
саки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/07/1118702767_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_488a8b0e4be3d924b66c4aab5896bce0.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что за чистоту и порядок в городах и селах республики полную ответственность несут местные власти. Уборка должна охватывать не только центральные улицы и общественные пространства, но и жилые кварталы, окраины, акцентировал .И уточнил, что муниципалитетам поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и усилить контроль за вывозом мусора. Особе внимание глава Совмина поручил уделить организации работы общественного транспорта, соблюдению графиков движения и актуальности информации на остановках. а также чистоте остановочных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
бахчисарай
красноперекопск
белогорск
саки
армянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/07/1118702767_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1d3331b5df8fc95093a9806589c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гоцанюк, городская среда, штрафы, общество, керчь, бахчисарай, красноперекопск, белогорск, саки, армянск
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма

Чиновников семи городов Крыма накажут за плохую уборку улиц и скверов – власти

18:49 28.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМусор
Мусор - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что за чистоту и порядок в городах и селах республики полную ответственность несут местные власти. Уборка должна охватывать не только центральные улицы и общественные пространства, но и жилые кварталы, окраины, акцентировал .

"В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей и отсутствием должного контроля, к дисциплинарной ответственности будут привлечены курирующие данную сферу должностные лица в администрациях Феодосии, Керчи, Бахчисарая, Красноперекопска, Белогорска, Саки и Армянска", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.

И уточнил, что муниципалитетам поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и усилить контроль за вывозом мусора.
Особе внимание глава Совмина поручил уделить организации работы общественного транспорта, соблюдению графиков движения и актуальности информации на остановках. а также чистоте остановочных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЮрий ГоцанюкГородская средаШтрафыОбществоКерчьБахчисарайКрасноперекопскБелогорскСакиАрмянск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала