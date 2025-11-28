https://crimea.ria.ru/20251128/chinovniki-otvetyat-za-sryv-uborki-v-gorodakh-kryma-1151275802.html
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель... 28.11.2025
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что за чистоту и порядок в городах и селах республики полную ответственность несут местные власти. Уборка должна охватывать не только центральные улицы и общественные пространства, но и жилые кварталы, окраины, акцентировал .И уточнил, что муниципалитетам поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и усилить контроль за вывозом мусора. Особе внимание глава Совмина поручил уделить организации работы общественного транспорта, соблюдению графиков движения и актуальности информации на остановках. а также чистоте остановочных пунктов.
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Должностные лица администраций семи городов Крыма будут привлечены к ответственности за ненадлежащую уборку в муниципалитетах. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что за чистоту и порядок в городах и селах республики полную ответственность несут местные власти. Уборка должна охватывать не только центральные улицы и общественные пространства, но и жилые кварталы, окраины, акцентировал .
"В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей и отсутствием должного контроля, к дисциплинарной ответственности будут привлечены курирующие данную сферу должностные лица в администрациях Феодосии, Керчи, Бахчисарая, Красноперекопска, Белогорска, Саки и Армянска", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.
И уточнил, что муниципалитетам поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и усилить контроль за вывозом мусора.
Особе внимание глава Совмина поручил уделить организации работы общественного транспорта, соблюдению графиков движения и актуальности информации на остановках. а также чистоте остановочных пунктов.
