Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский

2025-11-26
2025-11-26T11:45
2025-11-26T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Умер Народный артист и режиссер Всеволод Шиловский, ему было 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису его театра Викторию Пархоменко."Да, Всеволод Николаевич умер", — сказала собеседница агентства.Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве. С самого рождения он мечтал быть артистом.Окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу МХАТа. Одной из первых его ролей был 16-летний Керубино из "Женитьбы Фигаро". В Московском художественном театре он проработал актером и режиссером 30 лет. Шиловский поставил на сцене МХАТа спектакли "На всякого мудреца довольно простоты", "Сладкоголосая птица юности", "Свои люди сочтемся", "Мятеж", "Волоколамское шоссе", "Тихо репетируем Толстого". Параллельно с работой в театре он занимался педагогической деятельностью в школе-студии.Свою первую небольшую роль в кино Всеволод Шиловский сыграл в 1965 году в семейной драме "Наш дом". А регулярно появляться на экране начал уже в 80-е годы.Всеволод Шиловский сыграл более 150 ролей. Среди самых известных работ актера: Джоаккино Россини ("Никколо Паганини"), Гриша ("Военно-полевой роман"), Артюхов ("Торпедоносцы"), Сергей Трофимович Левко ("Скорость"), Юрий Кольчужников ("Голос"), Пастухов ("Апелляция"), фотограф Паша ("Любимая женщина механика Гаврилова"), Бердников ("Жизнь Клима Самгина"), отец Тани ("Интердевочка"), Босс ("Барханов и его телохранитель").В качестве режиссера снял первый советский телесериал "День за днем". Затем многосерийный фильм "В одном микрорайоне". Его картины всегда имели успех у зрителей: "Миллион в брачной корзине", "Кодекс бесчестия", "Избранник судьбы", "Линия смерти", "Блуждающие звезды", "Люди и тени", "Приговор" . В фильмах Шиловского снимались много звезд - Вячеслав Невинный, Леонид Броневой, Анатолий Ромашин, Марис Лиепа, Николай Караченцов, Михаил Ширвиндт, Софико Чиаурели, Лариса Удовиченко, Вячеслав Тихонов, Татьяна Васильева, Иммануил Виторган, Игорь Косталевский, Борис Щербаков, Леонид Куравлев и другие. Нередко в своих картинах он сам исполнял главные роли.С1961 года - член Союза театральных деятелей РФ, с 1985 член союза кинематографистов России и Гильдии кинорежиссеров России.С 1961г.-1980 - преподаватель актерского мастерства в школе-студия МХАТ и с 1995 профессор во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).С 2008 года являлся президентом Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Феникс".Автор автобиографической книги "Две жизни".Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Почета, Орденом Дружбы. Народный артист РСФСР (1986), Заслуженный артист РСФСР (1980).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
