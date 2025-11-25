Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой
100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой
08:11 25.11.2025 (обновлено: 08:37 25.11.2025)
Актриса Нонна Мордюкова
Надежда Соловьева
Ее настоящее имя было Ноябрина. Резкое, звонкое, предзимнее. Она и была такой – резкой, громкой, сильной. А еще мягкой, "жалеющей", живой. Любимой миллионами.
Мама, кстати, была сильно против актерства - несерьезно же. Столько работы в колхозе... Но Ноябрина упертая была.
Нонна Мордюкова – одна из десяти "самых выдающихся актрис XX века" по версии британской энциклопедии "Кто есть кто?"
Помимо Мордюковой, из русских актрис в списке только Фаина Раневская.
Актриса Нонна Мордюкова
Актриса Нонна Мордюкова
Неудобная актриса
Ее актерская судьба была непростой – зрители обожали, а роли не все были однозначными.
После "Молодой гвардии" (1948 год, Ульяна Громова), несмотря на огромный успех, Мордюкову долго не звали в кино. Объяснение – "вы слишком Ульяна из Молодой гвардии".
Потом был новый успех - "Чужая родня" Михаила Швейцера (1955, Стеша Ряшкина). "Простая история" (1960), "Журавушка" (1969) , "Комиссар" (1967), "Русское поле" (1971), "Трясина" (1977)...
Кадр из фильма "Трясина" (1977)
Кадр из фильма "Трясина" (1977)
Кадр из фильма "Комиссар"
Кадр из фильма "Комиссар"
Кадр из фильма "Родня" (1981)
Кадр из фильма "Родня" (1981)
Кадр из фильма "Трясина" (1977)
Кадр из фильма "Комиссар"
Кадр из фильма "Родня" (1981)
"Комиссар" и "Трясина" – из непростых фильмов как раз. "Не по мерке" тому времени. Потому что комиссар Клавдия Вавилова "прижила" прямо в боях ребеночка, родила в Бердичеве и оставила его чужим людям.
А в "Трясине" и вовсе крестьянка Матрена, потеряв на войне старшего, сделала дезертиром младшего сына – прячет его от войны. Так не поступают советские люди! А женщины, у которых один сын остался?.. Чухрай не навязывает и не диктует, а рассказывает историю – одну из. Матрена становится изгоем в деревне, фильм отправляется на полку.
Актеры фильма "Мама" (1999): Алексей Кравченко, Михаил Крылов, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Нонна Мордюкова
Актеры фильма "Мама" (1999): Алексей Кравченко, Михаил Крылов, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Нонна Мордюкова
"Маму" (1999) Денис Евстигнеев снимал специально "под Мордюкову". "Сейчас кино – не кино, если по асфальту мозги не текут и никого не насилуют на крупном плане. А эта картина из тех, из прежних. Там есть семейная любовь", – сказала актриса перед премьерой фильма.
Актрисы Светлана Крючкова, Нонна Мордюкова и режиссер Никита Михалков (справа налево) на съемках фильма "Родня". Киностудия "Мосфильм", 1981 год
Актрисы Светлана Крючкова, Нонна Мордюкова и режиссер Никита Михалков (справа налево) на съемках фильма "Родня". Киностудия "Мосфильм", 1981 год
"Родня" (1981) Михалкова – особый разговор. Там Мордюкова на себя-то не похожа. Химзавивка, железные зубы, неврастенические выкрики, хохот ненатуральный... Почти гротеск, "деревенская баба в большом городе". Мария Коновалова оторвана от корней, дочка чудит, зять клоун нелепый, внучка – феерическое что-то... Только Мордюкова могла это вскрыть. Кульминация раскрытия образа – сцена с Богатыревым, танец в ресторане, конечно.
Кстати
На съемках "Родни" Никита Михалков попробовал "давануть авторитетом": как же, он главный, он режиссер. Пытался добиться "максимальной эмоции", провоцировал, доводил. Так надо было для фильма. Получил сильный удар в грудь, пуговицы на модной рубашке отлетели - Мордюкова схватила "за грудки", воспитала немного. Потом пили коньяк, помирились, плакали и обнимались. А вообще у них была взаимная любовь.
"Не Анна же Каренина..."
Это немного про характер. А вот про амплуа.
"Красивый" грим ее уродовал и простил до неприличия. Наряды на ней "горели". Хотели сделать из нее Анну Каренину (масштаб личности и уровень трагического таланта позволяли), нарядили в платье, как говорят, "в пол", уложили волосы... Сама рассказывала: "Я надела это роскошное платье задом наперед, застегнула спереди все семьдесят пуговиц, тут же наступила на подол и порвала". Стало ясно: не ее.
Кадр из фильма "Простая история"
Кадр из фильма "Простая история"
И Мордюкова сыграла всех простых русских женщин сразу. Так и говорила: "героиня моя – это народ, с большой буквы. Не Анна же Каренина...". Да, Карениной она не была.
Самая любимая роль – Саши Потаповой в картине "Простая история", под нее сценарий писали. "Это – кровная картина. Как родная сестра", – говорила в одном из интервью.
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Эпизоды – тоже всегда прямое попадание: "управдом – друг человека" из "Бриллиантовой руки", роскошная купчиха из "Женитьбы Бальзаминова", бизнес-вумен в "Вокзале для двоих", неприступная деревенская хозяйка Наталья в "Они сражались за родину" (помните Шукшин хорохорится "пришел, увидел, победил"?)...
Кадр из фильма "Они сражались за Родину" (1975)
Кадр из фильма "Они сражались за Родину" (1975)
Не стать Аксиньей
Отдельно – о роли Аксиньи Астаховой в "Тихом Доне" Герасимова. Потому что эта недавшаяся роль стала настоящей трагедией. Казалось бы: донская казачка, косы, стать... Все от Мордюковой! Но Герасимов отдает роль Элине Быстрицкой. Были сплетни, что для Нонны это было ударом чуть не до самоубийства. Очень хотела сыграть Аксинью. И между ними с Быстрицкой небольшое напряжение осталось на всю жизнь.
В итоге получилось отлично – у Быстрицкой есть "та самая" красота, фактура, что и у Мордюковой, но Герасимов не ошибся, увидев в ней Аксинью: Быстрицкая мягче, гибче, капельку грациознее, она гнется, не ломаясь. Мордюкова гнуться не умела –слишком много силы... Все к лучшему.
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Женщина-основа
Со дня рождения Нонны Викторовны сегодня исполнилось 100 лет. Уходят большие актеры. Это закон жизни. И на смену Мордюковой – хотя странно говорить о смене – не пришел и не придет никто.
Народная артистка РСФСР Нонна Мордюкова
"Наше нынешнее искусство не для таких, как я. Вот наши бабы, которых я играю, – это мой кислород, моя жизнь, я без этого не могу", –лучше, чем сама Мордюкова, не сказать.
Уходят. Будем помнить и любить. И своих детей попробуем научить помнить и уважать этих людей "из прошлого". Без которого не было бы настоящего.
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"