https://crimea.ria.ru/20251125/Kubanskaya-Noyabrina-s-lyubovyu-o-Nonne-Mordyukovoy-1118972187.html

Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой

Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой

РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T08:11

2025-11-25T08:11

2025-11-25T08:37

культура

общество

звезды и судьбы

нонна мордюкова

кино

театр

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118978090_0:15:450:268_1920x0_80_0_0_531e0b1df1c994f0c3b89da8292fdcc5.jpg

Надежда СоловьеваЕе настоящее имя было Ноябрина. Резкое, звонкое, предзимнее. Она и была такой – резкой, громкой, сильной. А еще мягкой, "жалеющей", живой. Любимой миллионами.Мама, кстати, была сильно против актерства - несерьезно же. Столько работы в колхозе... Но Ноябрина упертая была. Нонна Мордюкова – одна из десяти "самых выдающихся актрис XX века" по версии британской энциклопедии "Кто есть кто?"Помимо Мордюковой, из русских актрис в списке только Фаина Раневская. Неудобная актрисаЕе актерская судьба была непростой – зрители обожали, а роли не все были однозначными. После "Молодой гвардии" (1948 год, Ульяна Громова), несмотря на огромный успех, Мордюкову долго не звали в кино. Объяснение – "вы слишком Ульяна из Молодой гвардии". Потом был новый успех - "Чужая родня" Михаила Швейцера (1955, Стеша Ряшкина). "Простая история" (1960), "Журавушка" (1969) , "Комиссар" (1967), "Русское поле" (1971), "Трясина" (1977)... "Комиссар" и "Трясина" – из непростых фильмов как раз. "Не по мерке" тому времени. Потому что комиссар Клавдия Вавилова "прижила" прямо в боях ребеночка, родила в Бердичеве и оставила его чужим людям.А в "Трясине" и вовсе крестьянка Матрена, потеряв на войне старшего, сделала дезертиром младшего сына – прячет его от войны. Так не поступают советские люди! А женщины, у которых один сын остался?.. Чухрай не навязывает и не диктует, а рассказывает историю – одну из. Матрена становится изгоем в деревне, фильм отправляется на полку. "Маму" (1999) Денис Евстигнеев снимал специально "под Мордюкову". "Сейчас кино – не кино, если по асфальту мозги не текут и никого не насилуют на крупном плане. А эта картина из тех, из прежних. Там есть семейная любовь", – сказала актриса перед премьерой фильма."Родня" (1981) Михалкова – особый разговор. Там Мордюкова на себя-то не похожа. Химзавивка, железные зубы, неврастенические выкрики, хохот ненатуральный... Почти гротеск, "деревенская баба в большом городе". Мария Коновалова оторвана от корней, дочка чудит, зять клоун нелепый, внучка – феерическое что-то... Только Мордюкова могла это вскрыть. Кульминация раскрытия образа – сцена с Богатыревым, танец в ресторане, конечно. КстатиНа съемках "Родни" Никита Михалков попробовал "давануть авторитетом": как же, он главный, он режиссер. Пытался добиться "максимальной эмоции", провоцировал, доводил. Так надо было для фильма. Получил сильный удар в грудь, пуговицы на модной рубашке отлетели - Мордюкова схватила "за грудки", воспитала немного. Потом пили коньяк, помирились, плакали и обнимались. А вообще у них была взаимная любовь."Не Анна же Каренина..."Это немного про характер. А вот про амплуа."Красивый" грим ее уродовал и простил до неприличия. Наряды на ней "горели". Хотели сделать из нее Анну Каренину (масштаб личности и уровень трагического таланта позволяли), нарядили в платье, как говорят, "в пол", уложили волосы... Сама рассказывала: "Я надела это роскошное платье задом наперед, застегнула спереди все семьдесят пуговиц, тут же наступила на подол и порвала". Стало ясно: не ее.Самая любимая роль – Саши Потаповой в картине "Простая история", под нее сценарий писали. "Это – кровная картина. Как родная сестра", – говорила в одном из интервью.Эпизоды – тоже всегда прямое попадание: "управдом – друг человека" из "Бриллиантовой руки", роскошная купчиха из "Женитьбы Бальзаминова", бизнес-вумен в "Вокзале для двоих", неприступная деревенская хозяйка Наталья в "Они сражались за родину" (помните Шукшин хорохорится "пришел, увидел, победил"?)... Не стать АксиньейОтдельно – о роли Аксиньи Астаховой в "Тихом Доне" Герасимова. Потому что эта недавшаяся роль стала настоящей трагедией. Казалось бы: донская казачка, косы, стать... Все от Мордюковой! Но Герасимов отдает роль Элине Быстрицкой. Были сплетни, что для Нонны это было ударом чуть не до самоубийства. Очень хотела сыграть Аксинью. И между ними с Быстрицкой небольшое напряжение осталось на всю жизнь. В итоге получилось отлично – у Быстрицкой есть "та самая" красота, фактура, что и у Мордюковой, но Герасимов не ошибся, увидев в ней Аксинью: Быстрицкая мягче, гибче, капельку грациознее, она гнется, не ломаясь. Мордюкова гнуться не умела –слишком много силы... Все к лучшему. Женщина-основаСо дня рождения Нонны Викторовны сегодня исполнилось 100 лет. Уходят большие актеры. Это закон жизни. И на смену Мордюковой – хотя странно говорить о смене – не пришел и не придет никто. "Наше нынешнее искусство не для таких, как я. Вот наши бабы, которых я играю, – это мой кислород, моя жизнь, я без этого не могу", –лучше, чем сама Мордюкова, не сказать. Уходят. Будем помнить и любить. И своих детей попробуем научить помнить и уважать этих людей "из прошлого". Без которого не было бы настоящего. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, звезды и судьбы, нонна мордюкова, кино, театр, память