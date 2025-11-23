Рейтинг@Mail.ru
На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра - РИА Новости Крым, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра
На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра - РИА Новости Крым, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра
Льдину с 13 рыбаками оторвало в непогоду на Новосибирском водохранилище, спасатели эвакуировали людей, сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T17:31
2025-11-23T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Льдину с 13 рыбаками оторвало в непогоду на Новосибирском водохранилище, спасатели эвакуировали людей, сообщает региональное МЧС.Рыбаки, игнорируя непогоду и запрет выхода на лед, решили провести выходной на водоеме и оказались оторваны от берега в 1,5-2 километрах на Новосибирском водохранилище, проинформировали спасатели.Прибывшие спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали на берег всех рыбаков. По оперативной информации, никто из них не пострадал, подчеркнули в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра

13 рыбаков спасатели сняли с оторвавшейся льдины в Новосибирской области
13 рыбаков спасатели сняли с оторвавшейся льдины в Новосибирской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Льдину с 13 рыбаками оторвало в непогоду на Новосибирском водохранилище, спасатели эвакуировали людей, сообщает региональное МЧС.
Рыбаки, игнорируя непогоду и запрет выхода на лед, решили провести выходной на водоеме и оказались оторваны от берега в 1,5-2 километрах на Новосибирском водохранилище, проинформировали спасатели.
Прибывшие спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали на берег всех рыбаков. По оперативной информации, никто из них не пострадал, подчеркнули в МЧС.
