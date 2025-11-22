Рейтинг@Mail.ru
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 22.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251122/turistka-povredila-nogu-v-gorakh-nad-yaltoy-1151109453.html
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
Спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности городского округа Ялта и самостоятельно... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T20:52
2025-11-22T20:52
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
крым
ялта
горы
горы крыма
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151109342_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_bda5242fc1d2207b3bbf7004fe2e9c28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности городского округа Ялта и самостоятельно передвигаться не могла. Об этом сообщили в крымском главке МЧС."Спасатели оперативно установили местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место. Спасенная была передана сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.По данным ведомства, всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
горы
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, ялта, горы, горы крыма, происшествия, новости крыма

Туристка повредила ногу в горах над Ялтой

20:52 22.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТуристка травмировалась в горах под Ялтой
Туристка травмировалась в горах под Ялтой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности городского округа Ялта и самостоятельно передвигаться не могла. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"Спасатели оперативно установили местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место. Спасенная была передана сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымЯлтаГорыГоры КрымаПроисшествияНовости Крыма
 
