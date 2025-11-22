https://crimea.ria.ru/20251122/turistka-povredila-nogu-v-gorakh-nad-yaltoy-1151109453.html
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
Спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности городского округа Ялта и самостоятельно... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T20:52
2025-11-22T20:52
2025-11-22T20:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности городского округа Ялта и самостоятельно передвигаться не могла. Об этом сообщили в крымском главке МЧС."Спасатели оперативно установили местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место. Спасенная была передана сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.По данным ведомства, всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
