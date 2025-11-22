https://crimea.ria.ru/20251122/rossiya-gotova-k-konstruktivnoy-rabote-v-g20-v-2026-godu-1151108964.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о готовности к работе в рамках этого форума при председательстве США в 2026 году.Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
Орешкин о председательстве США в G20 в 2026 году: РФ готова конструктивно работать
20:41 22.11.2025 (обновлено: 20:42 22.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о готовности к работе в рамках этого форума при председательстве США в 2026 году.
"Россия всегда в "Двадцатке" работает активно. Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития... Все, что касается устойчивого развития, движения вперед, реформирования институтов, снятия барьеров, изменения модели развития, снижения рисков - здесь мы готовы принимать абсолютно конструктивное участие", - сказал он журналистам на полях форума "Двадцатки" в ЮАР, отвечая на соответствующий вопрос.
Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
