Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T20:41
2025-11-22T20:42
новости
политика
россия
сша
максим орешкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151109039_0:33:1133:670_1920x0_80_0_0_3170cec998c1c6400111cf4b87f6df3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о готовности к работе в рамках этого форума при председательстве США в 2026 году.Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году

Орешкин о председательстве США в G20 в 2026 году: РФ готова конструктивно работать

20:41 22.11.2025 (обновлено: 20:42 22.11.2025)
 
© © AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР
© © AP Photo / Themba Hadebe
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о готовности к работе в рамках этого форума при председательстве США в 2026 году.

"Россия всегда в "Двадцатке" работает активно. Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития... Все, что касается устойчивого развития, движения вперед, реформирования институтов, снятия барьеров, изменения модели развития, снижения рисков - здесь мы готовы принимать абсолютно конструктивное участие", - сказал он журналистам на полях форума "Двадцатки" в ЮАР, отвечая на соответствующий вопрос.

Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
15:59
Саммит G20: принята итоговая декларация
 
