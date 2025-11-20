https://crimea.ria.ru/20251120/gosduma-povysila-nds-do-22-s-2026-goda-1151068301.html

Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года

Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года

Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T15:10

2025-11-20T15:10

2025-11-20T19:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Таким предпринимателям также дается право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС – чтобы те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, предусмотрена возможность освобождения от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.Кроме того, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

