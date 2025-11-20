Рейтинг@Mail.ru
Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/gosduma-povysila-nds-do-22-s-2026-goda-1151068301.html
Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:10
2025-11-20T19:03
ндс
экономика
россия
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Таким предпринимателям также дается право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС – чтобы те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, предусмотрена возможность освобождения от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.Кроме того, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251006/povyshenie-nds-do-22-na-skolko-eto-uvelichit-inflyatsiyu--prognoz-1149991862.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ндс, экономика, россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), новости
Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года

Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года, сохранив 10% для всех социально значимых товаров

15:10 20.11.2025 (обновлено: 19:03 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.
Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
Таким предпринимателям также дается право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС – чтобы те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, предусмотрена возможность освобождения от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.
Кроме того, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Монеты - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 14:07
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
 
НДСЭкономикаРоссияНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
16:09В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
15:56Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
15:42Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
15:34Украина развалит Евросоюз – мнение
15:16Иноагентов в России лишили налоговых льгот
15:10Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
15:03В Феодосии звуки стрельб - что происходит
14:55В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Лента новостейМолния