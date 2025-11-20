https://crimea.ria.ru/20251120/Vnachale-byl-zhest-95-let-Plisetskoy-1118949791.html

В начале был жест: 100 лет Плисецкой

20.11.2025

В начале был жест: 100 лет Плисецкой

"Необязательно любить балет, чтоб быть влюбленным в Майю Плисецкую", – однажды сказал про легенду балета Владимир Познер.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. "Необязательно любить балет, чтоб быть влюбленным в Майю Плисецкую", – однажды сказал про легенду балета Владимир Познер.Она не была слишком доброй, не была сверхчеловечной, но всегда – уважаемой, независимой и элегантной. Узнаваемый профиль, длинная шея, балетный поворот головы, одежда от Кардена. ("Вы слишком хорошо одеты. Богато живете?" – однажды сказал ей Хрущев.)И в то же время – любительница селедки, хлеба с маслом и футбола. "Футболисты – это современные гладиаторы, они работают на износ", – говорила она. На износ. Так же, как и балетные.У нее болели колени, и это несмотря на то, что она сама считала, что травм у нее не так уж и много. Плисецкая никогда не любила тренироваться и репетировать: "Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги".У нее не было супергимнастических данных, но руки Плисецкой сравнивали с зыбью воды, а критики называли пластичность балерины "нечеловеческой".Она не любила свое прошлое, в котором остались репрессии семьи, не любила государственный строй. Но танцевать хотела только на сцене Большого театра ("танцевать для себя мне в голову не приходило"), а родиться и жить – в будущем, "в ХХIII веке".Сила Плисецкой всегда была в артистичности и импровизации. "Два раза танцевать одинаково – неинтересно". Ее "Кармен", написанную специально для Майи Плисецкой мужем Родионом Щедриным, обвиняли в вызывающей сексуальности, а за "Болеро" Равеля, которое она станцевала в 50 лет, балерину объявили "предательницей классического балета".В ее честь названы цветы и небесные тела. В 1984 году открытый Крымской астрофизической лабораторией астероид получил от ученых имя Майи Плисецкой. А астероид рядом – назван именем ее супруга, композитора Родина Щедрина.Два народных артиста в одной семье. Преданные друг другу до конца, они последние 15 лет жили в обстоятельном и упорядоченном, без разгильдяйства, Мюнхене. Но и там любимым писателем для Майи оставался русский до глубины души Лесков.Через 20 лет ее не стало. Прошло еще десятилетие. А память о ней не меркнет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

