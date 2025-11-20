Рейтинг@Mail.ru
В начале был жест: 100 лет Плисецкой
В начале был жест: 100 лет Плисецкой
В начале был жест: 100 лет Плисецкой
В начале был жест: 100 лет Плисецкой
"Необязательно любить балет, чтоб быть влюбленным в Майю Плисецкую", – однажды сказал про легенду балета Владимир Познер. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. "Необязательно любить балет, чтоб быть влюбленным в Майю Плисецкую", – однажды сказал про легенду балета Владимир Познер.Она не была слишком доброй, не была сверхчеловечной, но всегда – уважаемой, независимой и элегантной. Узнаваемый профиль, длинная шея, балетный поворот головы, одежда от Кардена. ("Вы слишком хорошо одеты. Богато живете?" – однажды сказал ей Хрущев.)И в то же время – любительница селедки, хлеба с маслом и футбола. "Футболисты – это современные гладиаторы, они работают на износ", – говорила она. На износ. Так же, как и балетные.У нее болели колени, и это несмотря на то, что она сама считала, что травм у нее не так уж и много. Плисецкая никогда не любила тренироваться и репетировать: "Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги".У нее не было супергимнастических данных, но руки Плисецкой сравнивали с зыбью воды, а критики называли пластичность балерины "нечеловеческой".Она не любила свое прошлое, в котором остались репрессии семьи, не любила государственный строй. Но танцевать хотела только на сцене Большого театра ("танцевать для себя мне в голову не приходило"), а родиться и жить – в будущем, "в ХХIII веке".Сила Плисецкой всегда была в артистичности и импровизации. "Два раза танцевать одинаково – неинтересно". Ее "Кармен", написанную специально для Майи Плисецкой мужем Родионом Щедриным, обвиняли в вызывающей сексуальности, а за "Болеро" Равеля, которое она станцевала в 50 лет, балерину объявили "предательницей классического балета".В ее честь названы цветы и небесные тела. В 1984 году открытый Крымской астрофизической лабораторией астероид получил от ученых имя Майи Плисецкой. А астероид рядом – назван именем ее супруга, композитора Родина Щедрина.Два народных артиста в одной семье. Преданные друг другу до конца, они последние 15 лет жили в обстоятельном и упорядоченном, без разгильдяйства, Мюнхене. Но и там любимым писателем для Майи оставался русский до глубины души Лесков.Через 20 лет ее не стало. Прошло еще десятилетие. А память о ней не меркнет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В начале был жест: 100 лет Плисецкой

100 лет со дня рождения Майи Плисецкой

08:37 20.11.2025
 
© РИА Новости . Соловьев / Перейти в фотобанкМайя Плисецкая в роли Кармен в сцене из балета Родиона Щедрина "Кармен-сюита", основанного на опере Жоржа Бизе, в Большом театре.
Майя Плисецкая в роли Кармен в сцене из балета Родиона Щедрина Кармен-сюита, основанного на опере Жоржа Бизе, в Большом театре. - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Соловьев
Перейти в фотобанк
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. "Необязательно любить балет, чтоб быть влюбленным в Майю Плисецкую", – однажды сказал про легенду балета Владимир Познер.
Она не была слишком доброй, не была сверхчеловечной, но всегда – уважаемой, независимой и элегантной. Узнаваемый профиль, длинная шея, балетный поворот головы, одежда от Кардена. ("Вы слишком хорошо одеты. Богато живете?" – однажды сказал ей Хрущев.)
И в то же время – любительница селедки, хлеба с маслом и футбола. "Футболисты – это современные гладиаторы, они работают на износ", – говорила она. На износ. Так же, как и балетные.
У нее болели колени, и это несмотря на то, что она сама считала, что травм у нее не так уж и много. Плисецкая никогда не любила тренироваться и репетировать: "Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги".
У нее не было супергимнастических данных, но руки Плисецкой сравнивали с зыбью воды, а критики называли пластичность балерины "нечеловеческой".
От забытых богом клубов с кривыми щербатыми полами, на которых было проведено военное отрочество, она дотанцевала до лучших мировых сцен: "Элегантность давалась кровью".
© РИА Новости . Алексей Свердлов / Перейти в фотобанкВыставка "Наша Родина в художественных фотографиях" в Центральном выставочном зале Манеж. Работа фотографа Е. Умнова "Майя Плисецкая".
Выставка Наша Родина в художественных фотографиях в Центральном выставочном зале Манеж. Работа фотографа Е. Умнова Майя Плисецкая.
Выставка "Наша Родина в художественных фотографиях" в Центральном выставочном зале Манеж. Работа фотографа Е. Умнова "Майя Плисецкая".
© РИА Новости . Алексей Свердлов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкСцена из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот". На сцене Майя Плисецкая в роли Китри. Государственный академический Большой театр.
Сцена из балета Людвига Минкуса Дон Кихот. На сцене Майя Плисецкая в роли Китри. Государственный академический Большой театр.
Сцена из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот". На сцене Майя Плисецкая в роли Китри. Государственный академический Большой театр.
© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Майя Плисецкая на репетиции в танцклассе народного артиста СССР Асафа Мессерера.

Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии Анны Павловой Майя Михайловна Плисецкая (1925 г. р.) на репетиции в танцклассе народного артиста СССР Асафа Мессерера.
Майя Плисецкая на репетиции в танцклассе народного артиста СССР Асафа Мессерера.

© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Она не любила свое прошлое, в котором остались репрессии семьи, не любила государственный строй. Но танцевать хотела только на сцене Большого театра ("танцевать для себя мне в голову не приходило"), а родиться и жить – в будущем, "в ХХIII веке".
Сила Плисецкой всегда была в артистичности и импровизации. "Два раза танцевать одинаково – неинтересно".
Ее "Кармен", написанную специально для Майи Плисецкой мужем Родионом Щедриным, обвиняли в вызывающей сексуальности, а за "Болеро" Равеля, которое она станцевала в 50 лет, балерину объявили "предательницей классического балета".
В ее честь названы цветы и небесные тела. В 1984 году открытый Крымской астрофизической лабораторией астероид получил от ученых имя Майи Плисецкой. А астероид рядом – назван именем ее супруга, композитора Родина Щедрина.
Два народных артиста в одной семье. Преданные друг другу до конца, они последние 15 лет жили в обстоятельном и упорядоченном, без разгильдяйства, Мюнхене. Но и там любимым писателем для Майи оставался русский до глубины души Лесков.
И никакого загадывания будущего: " Я бы хотела, чтоб подольше пожил Щедрин. Больше никаких желаний", – сказала она в большом интервью 1995 года.
Через 20 лет ее не стало. Прошло еще десятилетие. А память о ней не меркнет.
© РИА Новости . Соловьев / Перейти в фотобанкМайя Плисецкая - народная артистка СССР. Сцена из балета "Спартак" композитора Арама Хачатуряна. Государственный академический большой театр СССР.
Майя Плисецкая - народная артистка СССР. Сцена из балета Спартак композитора Арама Хачатуряна. Государственный академический большой театр СССР.
Майя Плисецкая - народная артистка СССР. Сцена из балета "Спартак" композитора Арама Хачатуряна. Государственный академический большой театр СССР.
© РИА Новости . Соловьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Майя Плисецкая в роли Анны Карениной в балете "Анна Каренина" на музыку Родиона Щедрина.

Майя Михайловна Плисецкая (1925 г. р.), солистка Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ), в роли Анны Карениной в балете Анна Каренина на музыку Родиона Щедрина.
Майя Плисецкая в роли Анны Карениной в балете "Анна Каренина" на музыку Родиона Щедрина.

© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБалерина Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин на гала-вечере, посвященном 80-летию выдающейся танцовщицы.
Балерина Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин на гала-вечере, посвященном 80-летию выдающейся танцовщицы.
Балерина Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин на гала-вечере, посвященном 80-летию выдающейся танцовщицы.
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
