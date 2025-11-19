С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского
08:16 19.11.2025 (обновлено: 08:17 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции ведет борьбу не с украинцами, а с режимом, который взял украинский народ в заложники. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".
"Во Второй мировой (войне) СССР не воевал против немецкого народа. Он воевал против нацизма, который подчинил себе немцев. Получается, и сегодня Россия не воюет против украинцев – она воюет с пришельцами, с режимом, который взял в заложники народ Украины и высасывает из него кровь", – отметил он.
Он подчеркнул, что разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией и для россиян. При этом "информационный морок" внутри Украины, по словам Мединского, не только не ослабевает, но все более набирает силу.
Помощник российского лидера отметил, что в 2021 году ситуация "не выглядела необратимой", перспективы мирного урегулирования в Донбассе "еще не казались утопией", а Владимира Зеленского "никто не воспринимал как "президента войны".
"Теперь - маски сброшены, и применительно к Украине мы живем сегодня в совсем другой реальности, которую следует признать. Мы недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды. Взращенное поголовье "профессиональных украинцев" подвергли народ Украины тотальной психологической обработке", - констатировал Мединский.