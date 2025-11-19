https://crimea.ria.ru/20251119/s-kem-rossiya-voyuet-na-ukraine--mnenie-medinskogo-1151018625.html

С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского

С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского - РИА Новости Крым, 19.11.2025

С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского

Россия в ходе специальной военной операции ведет борьбу не с украинцами, а с режимом, который взял украинский народ в заложники. Об этом заявил помощник... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T08:16

2025-11-19T08:16

2025-11-19T08:17

владимир мединский

украина

в мире

мнения

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110154/99/1101549923_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_81690c58ac9c31f070aee04365cc405e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции ведет борьбу не с украинцами, а с режимом, который взял украинский народ в заложники. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".Он подчеркнул, что разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией и для россиян. При этом "информационный морок" внутри Украины, по словам Мединского, не только не ослабевает, но все более набирает силу.Помощник российского лидера отметил, что в 2021 году ситуация "не выглядела необратимой", перспективы мирного урегулирования в Донбассе "еще не казались утопией", а Владимира Зеленского "никто не воспринимал как "президента войны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, украина, в мире, мнения, политика, внешняя политика, новости