В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", – добавили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

