В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", – добавили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", – сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", – добавили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
  • исключить выход в горно-лесную местность;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
