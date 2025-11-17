https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-rezko-usilitsya-veter--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1150967796.html
В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
2025-11-17T11:50
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
безопасность
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", – добавили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.
крым
гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, безопасность, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", – сказано в сообщении.
Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", – добавили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
—исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
—не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.