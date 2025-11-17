Рейтинг@Mail.ru
Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
В понедельник погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией. Будет тепло и сухо, но ветрено. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией. Будет тепло и сухо, но ветрено. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией. Будет тепло и сухо, но ветрено. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+19, в горах +12…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.
