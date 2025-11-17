https://crimea.ria.ru/20251117/tsiklon-iz-rumynii-prineset-v-krym-usilenie-vetra-pogoda-v-ponedelnik-1150947916.html
Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
В понедельник погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией. Будет тепло и сухо, но ветрено. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T00:01
2025-11-17T00:01
2025-11-17T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией. Будет тепло и сухо, но ветрено. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
