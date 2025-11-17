https://crimea.ria.ru/20251117/podpisan-zakon-o-pozhiznennom-zaklyuchenii-za-sklonenie-detey-k-diversiyam-1150975803.html
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T15:10
2025-11-17T15:10
2025-11-17T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.Также за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране.
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям и терроризму
15:10 17.11.2025 (обновлено: 15:13 17.11.2025)