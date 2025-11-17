https://crimea.ria.ru/20251117/podpisan-zakon-o-pozhiznennom-zaklyuchenii-za-sklonenie-detey-k-diversiyam-1150975803.html

Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T15:10

2025-11-17T15:10

2025-11-17T15:13

владимир путин (политик)

закон и право

россия

новости

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.Также за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, новости, антитеррор