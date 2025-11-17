Рейтинг@Mail.ru
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей... РИА Новости Крым, 17.11.2025
владимир путин (политик)
закон и право
россия
новости
антитеррор
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.Также за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране.
владимир путин (политик), закон и право, россия, новости, антитеррор
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям и терроризму

15:10 17.11.2025 (обновлено: 15:13 17.11.2025)
 
Колючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.
Также за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияНовостиАнтитеррор
 
