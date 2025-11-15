https://crimea.ria.ru/20251115/v-ryazanskoy-oblasti-voznik-pozhar-na-predpriyatii-iz-za-oblomkov-bpla-1150936004.html
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
2025-11-15T08:41
рязанская область
происшествия
павел малков
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков."Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал Малков в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
