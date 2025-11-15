Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T08:41
2025-11-15T08:41
рязанская область
происшествия
павел малков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков."Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал Малков в своем Telegram-канале.
рязанская область
Новости
рязанская область, происшествия, павел малков, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА

Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за обломков БПЛА

08:41 15.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Рязанская областьПроисшествияПавел МалковБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
