Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев

Легендарный Суворовский дуб под Белогорском наградили бронзовой медалью среди всех деревьев России. Всего же номинантами конкурса "Российское дерево года" стали РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Легендарный Суворовский дуб под Белогорском наградили бронзовой медалью среди всех деревьев России. Всего же номинантами конкурса "Российское дерево года" стали 70 уникальных исторических природных раритетов России, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны и носящих статус "Памятник живой природы".Высота дерева под Белой скалой - 18 метров, окружность ствола - более 10 метров, а диаметр кроны - 40 метров. Название "Суворовский" дерево получило благодаря легенде о том, что в 1777 году под этим дубом русский полководец Александр Суворов вел переговоры с посланником турецкого султана. Эти переговоры стали отправной точкой в цепи событий, которые привели к присоединению Крыма к Российской империи.С 2010 года в России начала работать российская программа "Дерево - памятник живой природы", она была учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Как рассказал председатель сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы", сопредседатель программного комитета всероссийского конкурса "Российское дерево года" Сергей Пальчиков, цель программы - найти все уникальные деревья, которые представляют ценность для нашей страны, имеют природное, культурное, историческое значение.В национальный реестр в настоящий момент включены 855 деревьев, из них 39 растет в Республике Крым. Статус дерева-памятника живой природы в республике имеют 18 деревьев. Критерии для включения деревьев в реестр просты, рассказал Пальчиков:"Дерево может воодушевлять нас своим внешним видом, может быть связано с преданиями, с легендами, с историческими событиями, личностями. С заявленными деревьями работают координаторы, они связываются с местными органами власти, выясняют судьбу дерева.Суворовский дуб включили в национальный реестр деревьев-памятников живой природы в 2017 году. И с этого же года в России проводится конкурс по выбору главного дерева страны "Российское дерево года". В этом году Крым принял в ней участие впервые.Каждый год тот или иной российский регион выбирает одно дерево из реестра для заявок на конкурс. Конкурс народный, голосование проходит на сайте rozdrevo.ru. Главным деревом страны в 2025 году стала Бабушка Ива из Ростовской области, это дерево получило от организаторов конкурса сертификат на проведение оздоровительных мероприятий. Второй приз достался Шумерлинскому дубу из Чувашской Республики. Суворовский дуб занял третье место, за дерево проголосовали 7775 человек.Он призвал крымчан не только активно голосовать в конкурсе в следующем году, но и заявлять о тех или иных легендарных растущих в Крыму деревьях для того, чтобы как можно больше живых уникальных раритетов были окружены вниманием и заботой стороны органов государственной власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

