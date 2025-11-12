https://crimea.ria.ru/20251112/armeniya-khochet-otkazatsya-ot-rossiyskogo-zerna-v-polzu-bolee-ukrainskogo-1150832696.html

Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T11:35

2025-11-12T11:35

2025-11-12T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в ведомстве. Возместить превышение стоимости украинского зерна предлагается Брюсселю, отметили в СВР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

