Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР
Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР
Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T11:35
2025-11-12T11:43
новости
служба внешней разведки (свр)
россия
зерно
армения
европейский союз (ес)
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в ведомстве. Возместить превышение стоимости украинского зерна предлагается Брюсселю, отметили в СВР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
армения
украина
Новости
Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР

Армения хочет отказаться от закупок российского зерна в пользу более дорогого украинского

11:35 12.11.2025 (обновлено: 11:43 12.11.2025)
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине – приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной", – цитирует РИА Новости сообщение СВР.
Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в ведомстве. Возместить превышение стоимости украинского зерна предлагается Брюсселю, отметили в СВР.
