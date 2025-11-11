https://crimea.ria.ru/20251111/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1150775198.html
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18.
