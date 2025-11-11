Рейтинг@Mail.ru
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-11-11T00:01
2025-11-10T14:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +20 градусов и в отдельных пунктах туман

00:01 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, днем +16…+20 градусов, в горах +12…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18.
