https://crimea.ria.ru/20251111/grozy-i-silnyy-kholodnyy-veter-obrushatsya-na-krym-1150803059.html
Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым
Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым
Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение,... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:22
2025-11-11T12:22
2025-11-11T12:47
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
стихия
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_f38fe155a26633a5e4bb2c62f8450954.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, предупредили в республиканском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, перечислили в ведомстве.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, напомнили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Спасатели рекомендуют населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества, водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:709:1786:2048_1920x0_80_0_0_a525f7c4182d773ba28361ec66cc262b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, стихия, срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении МЧС.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, перечислили в ведомстве.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, напомнили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Спасатели рекомендуют населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества, водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.