https://crimea.ria.ru/20251111/grozy-i-silnyy-kholodnyy-veter-obrushatsya-na-krym-1150803059.html

Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым

Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым

Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение,... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T12:22

2025-11-11T12:22

2025-11-11T12:47

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крымская погода

погода в крыму

стихия

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_f38fe155a26633a5e4bb2c62f8450954.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, предупредили в республиканском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, перечислили в ведомстве.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, напомнили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Спасатели рекомендуют населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества, водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" единый телефон спасения; "01 или 101" с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, стихия, срочные новости крыма