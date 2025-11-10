https://crimea.ria.ru/20251110/snova-20-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1150715818.html
Снова +20: погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью местами дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, туман, днем без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму в понедельник до +20 градусов и ночью местами дождь