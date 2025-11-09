https://crimea.ria.ru/20251109/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1150715716.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Погода в Крыму в понедельник
В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T00:01
2025-11-09T00:01
2025-11-09T00:01
крымская погода
погода в крыму
крым
симферополь
севастополь
прогноз
новости крыма
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150578006_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab6feea84db82bdb11fab1a8bd64a357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150578006_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8d382478d2e493a5428112077903f672.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, крым, симферополь, севастополь, прогноз, новости крыма, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник