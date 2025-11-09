Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Погода в Крыму в понедельник
В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T00:01
2025-11-09T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в понедельник

00:01 09.11.2025
 
© Администрация СимферополяОсень, уборка листвы
Осень, уборка листвы
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.
