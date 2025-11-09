https://crimea.ria.ru/20251109/bez-kashi-vo-rtu-v-mire-otmechayut-den-skorogovorok-1150766330.html

Без каши во рту: в мире отмечают День скороговорок

Каждое второе воскресенье ноября отмечают Международный день скороговорок – такой праздник предложили отмечать логопеды и лингвисты. РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Каждое второе воскресенье ноября отмечают Международный день скороговорок – такой праздник предложили отмечать логопеды и лингвисты.В русском языке скороговорки – важная часть фольклора. Издревле они не только забавляли детей и взрослых, но и учили четкой, правильной дикции и артикуляции. Они развивают внимание и память.В 2013 году в Книгу рекордов Гиннесса была внесена самая трудная английская скороговорка, которую даже дикторы произносят с трудом – “Pad kid poured curd pulled cold”.Корреспонденты РИА Новости Крым спросили жителей Симферополя, какие они помнят скороговорки, какая самая любимая и даже попросили выговорить их. Что из этого получилось – смотрите в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

