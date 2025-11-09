https://crimea.ria.ru/20251109/amerikanskiy-rezhisser-rasskazal-pravdu-o-kryme-i-rossii-1150743084.html
Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России
Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России
Россия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис...
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис Тремблей.Он рассказал, что живет в Крыму, в Ялте, уже шесть лет. За это время он представил 659 фильмов, коротких видео и подкастов, стремясь показать американской аудитории, какие на самом деле россияне, как выглядят здешние города и что такое Россия и Крым.Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году. Он рассказал, что тогда инфраструктура региона находилась в тяжелом состоянии, однако за последние годы ситуация кардинально изменилась."Россия, Москва, должно быть, потратили миллионы, даже миллиарды рублей. Восстановили подачу электричества, регулярную подачу воды, построили мост, соединивший Крым с материком, новые трассы, включая "Тавриду". Новые больницы, школы, курорты – все это впечатляет", – перечисляет собеседник.Режиссер отметил, что американские СМИ не говорят правду о Крыме и демонизируют Россию, утверждая, что полуостров был "аннексирован". "Многие американцы даже не смогут найти Крым на карте", – добавил он. Однако Тремблей подчеркнул, что, по его убеждению, Крым принадлежит России.На вопрос о возможных бизнес-отношениях между Крымом и США Тремблей ответил, что американским предпринимателям было бы интересно работать здесь, однако санкции мешают этому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России
Американский режиссер рассказал о жизни в Крыму и своем видении России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым.
Россия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис Тремблей.
Он рассказал, что живет в Крыму, в Ялте, уже шесть лет. За это время он представил 659 фильмов, коротких видео и подкастов, стремясь показать американской аудитории, какие на самом деле россияне, как выглядят здешние города и что такое Россия и Крым.
"Я показываю правду о России против американской лжи о президенте Путине. В прошлом году я был награжден министерством иностранных дел. Я миротворец и друг. Это то, кем я являюсь", – отметил режиссер.
Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году. Он рассказал, что тогда инфраструктура региона находилась в тяжелом состоянии, однако за последние годы ситуация кардинально изменилась.
"Россия, Москва, должно быть, потратили миллионы, даже миллиарды рублей. Восстановили подачу электричества, регулярную подачу воды, построили мост, соединивший Крым с материком, новые трассы, включая "Тавриду". Новые больницы, школы, курорты – все это впечатляет", – перечисляет собеседник.
Режиссер отметил, что американские СМИ не говорят правду о Крыме и демонизируют Россию, утверждая, что полуостров был "аннексирован". "Многие американцы даже не смогут найти Крым на карте", – добавил он. Однако Тремблей подчеркнул, что, по его убеждению, Крым принадлежит России.
""Я знаю, как Хрущев отдал Крым Украине, и это было нелегально. Люди противились этому. Я встретил здесь множество обычных людей, журналистов, политиков – все они говорят правду: здесь был референдум. Я видел и слышал это", – отметил режиссер.
На вопрос о возможных бизнес-отношениях между Крымом и США Тремблей ответил, что американским предпринимателям было бы интересно работать здесь, однако санкции мешают этому.
