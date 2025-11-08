Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме

https://crimea.ria.ru/20251108/kollektsioner-iz-italii-peredal-rossii-kartinu-lagorio-o-kryme-1150755642.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал в дар России картину "Лунная ночь в Крыму" кисти Льва Лагорио – талантливого русского мариниста, уроженца Феодосии и ученика Ивана Айвазовского. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале посольства.
"В конце октября посольство России в Риме посетил итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани. И не с пустыми руками: он передал в дар России картину Л.Ф. Лагорио "Лунная ночь в Крыму" (1879 г.)", - говорится в сообщении.
Картина ранее входила в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Когда и как картина оказалась на Аппенинах, неизвестно. Но это, по словам Парамонова, и не важно.
"Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань – Россию", - добавил дипломат.
Коллекционер со своей стороны отметил, что после подтверждения подлинности принадлежности картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея.
Такой поступок, по словам российского посла – свидетельство солидарности с Россией и ее народом, который подвергается давлению со стороны западных стран.
Лев Лагорио (1826-1905 гг.) - известный художник-маринист. Родился в Феодосии в семье итальянского консула, являлся первым учеником Ивана Айвазовского. Работы живописца представлены в Русском музее и в Третьяковской галерее.
