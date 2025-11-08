Рейтинг@Mail.ru
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/kollektsioner-iz-italii-peredal-rossii-kartinu-lagorio-o-kryme-1150755642.html
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал в дар России картину "Лунная ночь в Крыму" кисти Льва Лагорио – талантливого русского мариниста,... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T17:41
2025-11-08T17:16
новости
крым
новости крыма
италия
искусство
культура
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150755530_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0069927de2bb9389ce347e9d97dabe33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал в дар России картину "Лунная ночь в Крыму" кисти Льва Лагорио – талантливого русского мариниста, уроженца Феодосии и ученика Ивана Айвазовского. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале посольства.Картина ранее входила в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Когда и как картина оказалась на Аппенинах, неизвестно. Но это, по словам Парамонова, и не важно."Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань – Россию", - добавил дипломат.Коллекционер со своей стороны отметил, что после подтверждения подлинности принадлежности картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея.Такой поступок, по словам российского посла – свидетельство солидарности с Россией и ее народом, который подвергается давлению со стороны западных стран.Лев Лагорио (1826-1905 гг.) - известный художник-маринист. Родился в Феодосии в семье итальянского консула, являлся первым учеником Ивана Айвазовского. Работы живописца представлены в Русском музее и в Третьяковской галерее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
италия
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150755530_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95ffee2b98a8776dcb053a783ea5f9e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, италия, искусство , культура, феодосия
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме

Итальянский коллекционер передал России в дар картину Лагорио "Лунная ночь в Крыму"

17:41 08.11.2025
 
© ТГ-канал посольства России в ИталииКоллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
© ТГ-канал посольства России в Италии
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал в дар России картину "Лунная ночь в Крыму" кисти Льва Лагорио – талантливого русского мариниста, уроженца Феодосии и ученика Ивана Айвазовского. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале посольства.
"В конце октября посольство России в Риме посетил итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани. И не с пустыми руками: он передал в дар России картину Л.Ф. Лагорио "Лунная ночь в Крыму" (1879 г.)", - говорится в сообщении.
Картина ранее входила в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Когда и как картина оказалась на Аппенинах, неизвестно. Но это, по словам Парамонова, и не важно.
"Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань – Россию", - добавил дипломат.
Коллекционер со своей стороны отметил, что после подтверждения подлинности принадлежности картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея.
Такой поступок, по словам российского посла – свидетельство солидарности с Россией и ее народом, который подвергается давлению со стороны западных стран.
Лев Лагорио (1826-1905 гг.) - известный художник-маринист. Родился в Феодосии в семье итальянского консула, являлся первым учеником Ивана Айвазовского. Работы живописца представлены в Русском музее и в Третьяковской галерее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрымНовости КрымаИталияИскусствоКультураФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
18:02На Украине остановлены все государственные ТЭС
17:41Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:20В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
17:10Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
14:49В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
14:36Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
14:23На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
13:59Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
13:43Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Лента новостейМолния