Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме

2025-11-08T17:41

2025-11-08T17:41

2025-11-08T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал в дар России картину "Лунная ночь в Крыму" кисти Льва Лагорио – талантливого русского мариниста, уроженца Феодосии и ученика Ивана Айвазовского. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале посольства.Картина ранее входила в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Когда и как картина оказалась на Аппенинах, неизвестно. Но это, по словам Парамонова, и не важно."Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань – Россию", - добавил дипломат.Коллекционер со своей стороны отметил, что после подтверждения подлинности принадлежности картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея.Такой поступок, по словам российского посла – свидетельство солидарности с Россией и ее народом, который подвергается давлению со стороны западных стран.Лев Лагорио (1826-1905 гг.) - известный художник-маринист. Родился в Феодосии в семье итальянского консула, являлся первым учеником Ивана Айвазовского. Работы живописца представлены в Русском музее и в Третьяковской галерее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

